В России не должно быть памятников пособнику нацистов Гарегину Нжде, независимо от того, как его оценивает армянский народ, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Так эксперт прокомментировал факт существования в кубанском Армавире, на территории комплекса Армянской Апостольской церкви Успения Пресвятой Богородицы (улица Кирова, 5/2) мемориальной таблички пособника нацистов Гарегина Нжде.

«Ситуация с табличкой нацистскому пособнику Гарегину Нжде входит в состояние цугцванга. После того, как российский депутат обострил тему, на ней отхайповались армянские эксперты в стиле «не дадим унижать национального героя». После этого унизить — по настоящему унизить — решил возбужденный депутат армавирской городской думы Алексей Виноградов при поддержке неокоммунистической шизы. Он закрасил табличку баллончиком.

Цугцванг — это вот про это. Когда нет хороших ходов из ситуации. Депутат возмутился, армянские эксперты хайпанули, после этого решили хайпануть местные депутаты. Табличка нацистским приспешникам на территории России недопустима. Вандализм со стороны представителя органа власти в отношении таблички человека, чей образ глубоко мифологизирован в стране-пока еще союзнице России тоже недопустим. А что тут допустимо? Как выходить? Единственный способ — это убедить руководство ААЦ или армянских властей найти у себя яйца или мозги и убрать табличку нацистскому пособнику своими силами. Анриал. А Саркис Цатурян и другим армянским экспертам, отхайповавшим на теме, мои поздравления — прекрасно отработали в интересах Баку. Единственного, по сути, выгодоприобретателя этого конфликта», – написал Мирзаян в своем Facebook.

«На Азербайджан или Турцию я не работаю, но полностью согласен с позицией депутата Калашникова: таблички Нжде в России быть не должно… На территории России не должно быть памятников коллаборантам и лицам, которые сотрудничали с Гитлером и работали на него в ходе Великой Отечественной Войны. Внимание — не Второй Мировой, а именно Великой Отечественной, когда он воевал с Советским Народом (частью которого были и армяне) с целью УНИЧТОЖЕНИЯ этого народа. Не порабощения — уничтожения. Поэтому все заявления о том, что Нжде помогал Гитлеру в надежде на выживание армянского народа являются либо враньем, либо проявлением преступной наивности, не оправдывающей предательство. Сравните поведение Нжде с Деникиным — последний тоже ненавидел коммунистов, но свой народ не предал, и на сотрудничество с Гитлером не пошел», – добавил он.

Minval.az