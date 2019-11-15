Сирийские власти предлагают курдам вместе бороться против действий Турции на севере Сирии и готовы принять бойцов отрядов в ряды правительственной армии, но курды пока отказываются, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью российским СМИ.

Сирийский президент напомнил, что после заключения меморандума РФ и Турции министерство обороны Сирии официально заявило, что готово принять бойцов КОС в ряды сирийской армии по программам, учитывающим особенности данного региона.

«Однако ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они (курды – ред.) сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии, и они намерены сохранить при себе оружие в данных регионах», — заявил Асад.

«Также в рамках сирийско-российского сотрудничества мы сейчас работаем над убеждением курдских отрядов в том, что присоединение к сирийской армии и борьба против турецких захватчиков является верной и правильной позицией для возвращения территорий, потерянных на севере Сирии из-за действий этих элементов», — заявил сирийский президент. Он подчеркнул, что нужно следить за развитием ситуации в ближайшие недели.

Minval.az