США предупредили Египет о возможных последствиях приобретения российских истребителей Су-35.

Об этом говорится в письме, которое было направлено в среду, 13 ноября, министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки, сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер направили совместное письмо в Каир на фоне визита министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности», − указано в документе.

По информации источника издания в Госдепе, предполагаемая сделка между Египтом и Россией может повлечь за собой наложение на Каир санкций со стороны Вашингтона.

Как пишет газета, сделка была проведена в конце 2018 года и подразумевает поставку более двух десятков самолетов на сумму два миллиарда долларов. Сами поставки должны начаться в 2020-2021 годах.

Напомним, в августе Турция заявила, что после рассматривает возможность покупки российских Су-35 после приостановки членства в американской программе истребителей F-35.

Minval.az