На немецком портале Alumniportal Aserbaidschan накануне была опубликована аналитическая статья языковеда Матиаса Вольфа о намерении армянской диаспоры в болгарском городе Плиска установить памятник пособнику нацистов Гарегину Нжде, в которой рассказывается о недопустимости героизации пособников нацистов в Европе, пишет «Вестник Кавказа».

Автор статьи подчеркивает, что далеко не все «политические акты солидарности», даже если они одобрены несколькими государствами по взаимному согласию, должны приниматься безоговорочно, и планируемое возведение памятника Гарегину Нжде в Плиске относится как раз к таким случаям, так как его прославление, независимо от отношения к нему армянской диаспоры, «имеет проблемное измерение, которое нельзя скрывать с точки зрения ценностей гуманизма и мирного сосуществования людей».

Оценку личности Гарегина Нжде и его политических целей Матиас Вольф предваряет исторической контекстуализацией о времени, когда он действовал, и идеологии, которой он руководствовался. «Говоря более конкретно, необходимо уточнить, насколько велика была сфера влияния этого человека и какие его идеи проблематичны с точки зрения нашего видения мирного сосуществования народов. Доступна следующая информация: Гарегин Нжде (или Гарегин Тер-Арутюнян) был армянским ультранационалистом, вдохновленным идеей о создании армянской империи в статусе мировой державы, который должен был, якобы, получить его народ», — указывает эксперт.

Матиас Вольф обращает внимание, что Гарегин Нжде проявил себя как террорист еще в те годы, за которые его и прославляют армянские националисты. «Прославление Гарегина Нжде в качестве героя Армении представляется проблематичным, поскольку в 1918-1920 годах, когда Азербайджан провозгласил свой суверенитет и стал первой демократической республикой на мусульманском Востоке, под руководством Нжде в Нагорном Карабахе произошли погромы против азербайджанского населения», — напоминает он.

«Также и в 1940-х годах, когда нацистская Германия напала на Советский Союз и терроризировала, в том числе, население на Кавказе, Гарегин Нжде работал на стороне Гитлера. Опираясь на этнический аспект, армянские силы коллаборационистов стремились осуществить свою мечту о великой империи и очистить ее от мусульман, особенно от азербайджанцев. Гарегин Нжде взялся за эту идею с собственной идеологией, «Цегакронизмом», в значительной степени дополненной расистскими элементами. Этот расизм был направлен не только против азербайджанцев, но и против народов славянского происхождения. Можно увидеть параллели с расовой идеологией Гитлера, который рассматривал войну против Советского Союза как «войну за жизненное пространство»», — рассказывает языковед.

Данные факты о личности Гарегина Нжде и его целей позволяют спрогнозировать, что появление в Болгарии, европейской стране, памятника этому пособнику нацистов породит целый ряд проблем. «Каким образом глорификация человека, считавшего также и славянские народы «низшими», будет воспринята в России? Да и разве это не оскорбляет болгарские национальные чувства, что на болгарской земле планируется возвести памятник человеку, объявившего спасителя Болгарии – Россию – как раз во время Второй мировой войны врагом Армении?», — задает ключевые вопросы автор статьи, подчеркивая, что памятник русофобу Нжде поставит под удар российско-болгарские отношения.

Под ударом окажутся и сближающиеся контакты с Азербайджаном. «Особенно за последние два-три года стало ясно, насколько сблизились эти страны, несмотря на культурные различия. К 100-летию Азербайджанской Республики в 2018 году Болгария была одним из самых теплых поздравителей. В Варне по случаю этого события прошла фотовыставка, на которой были раскрыты основные элементы азербайджанской культуры, чье происхождение восходит к албанским традициям, относящимся к истории обеих стран. Годом ранее первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила Болгарию, выступив за дальнейшее тесное сотрудничество в сфере культуры. Болгария не может позволить себе обидеть Азербайджан, предоставляя площадку объявленному врагу его суверенитета», — отмечает Матиас Вольф.

Эксперт обращает внимание, что установкой памятников подобным преступникам Армения стремится продемонстрировать свое влияние на иностранные государства. «Нельзя мириться с тем, что подобные места «отправления культа» создаются в странах, которые должны отвечать за это как перед своим народом, так и перед другими дружественными народами и государствами. Эти планы можно рассматривать как демонстрацию власти на чужой территории и как позорное злоупотребление терпимостью, гостеприимством и солидарностью других народов через прямое или косвенное их вовлечение в чествование неблаговидных аспектов европейской истории. Героизация нацистских личностей и символов давно стала предметом различных резолюций ООН и порицается со стороны международного сообщества, в документах подчеркивается необходимость активного противодействия такого рода прославлению нацизма, в контексте чего возведение памятника Нжде в Плиске представляется и вовсе незаконным актом», — заявляет он.

«Из этих аргументов следует вывод, что установка памятника Гарегину Нжде на территории иностранных государств представляет собой нарушение территориального и культурного суверенитета. Экспорт восприятия пособника нацистов в любом другом статусе в другие страны не только демонстрирует неуважение к дружественным государствам, но и показывает глубокое безразличие к тому миру на нашем континенте, нормальность которого и так заметно нарушена», — заключает Матиас Вольф.

Minval.az