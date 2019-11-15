То, что рассказала на днях об Оуэне Уилсоне его бывшая подруга Варуни Вонгсвирэйтс, неприятно поразило поклонников 49-летнего актера. Как поведала Варуни, ставшая чуть больше года назад мамой его третьего ребенка, Оуэн отказался от их общей дочки Лилы Аруни. Уилсон даже не удосужился хоть раз взглянуть на свою дочку, когда она родилась. А после ее рождения он сменил номер телефона, чтобы Вонгсвирэйтс не могла с ним контактировать…

«Я не жду от него денег. Но Лиле нужен очень отец. Я хочу, чтобы она росла в нормальных условиях!» — цитирует Варуни «7Дней» со ссылкой на Daily Mail. Бывшая подружка Уилсона призналась: она никак не ожидала такого поворота событий. Ведь у Оуэна есть, кроме Лиля двое сыновей от его прежних отношений. И для них он всегда находил и находит время, хотя с их мамами не общается. Поэтому, когда Варуни забеременела, она предвкушала, каким прекрасным отцом станет Уилсон. Увы, она жестоко ошиблась.

Когда она сообщила актеру, что ждет от него ребенка, тот заявил, что это — не его дитя. И это при том, что у Оуэна и Варуни был не случайный роман длиной в одну ночь, они встречались целых 4 года. Вонгсвирэйтс надеялась, что после того, как был проведен тест на отцовство, доказавший что Лила — его ребенок, Уилсон изменит свое поведение. К сожалению, ее ожидания снова не оправдались. И теперь, как призналась Варуни, рассматривая появляющиеся в СМИ фото актера, проводящего время с его сыновьями, она не может понять, почему ее дочь лишена того, на что имеет полное право.

Minval.az