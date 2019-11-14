Очередные поставки из России в Турцию зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий, передает Defense News заявление главы секретариата оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

По его словам, «техническая работа продолжается». «Мы планируем график на следующий год. В отличие от первой [партии], здесь есть совместное производство и передача технологий. Это выходит за рамки «давайте быстро купим и установим» первой системы», — сказал чиновник.

Издание также привело комментарий неназванного турецкого специалиста, согласно которому задержка очередной поставки С-400 «Триумф» могла быть спланирована изначально с целью смягчить взаимоотношения Анкары и Вашингтона, не желающего видеть у члена НАТО российскую военную технику.

Minval.az