Инженеры из Университета Буффало по заказу NASA создадут “космических скатов”, цель которых — парить в атмосфере планеты и собирать данные, сообщает ВВС.

Механизмы смогут трансформироваться, заряжаться от солнечных батарей, выдерживать облака из серной кислоты и температуру до +500 градусов по Цельсию.

Корабли оснастят крыльями по типу грудных плавников скатов. Это поможет зондам удерживаться и перемещаться в атмосфере планеты при сильном ветре.

Планируется, что «скаты» будут облетать Венеру каждые четыре-шесть дней. С их помощью ученые надеются получить образцы воздуха, изучить климат и вулканическую активность на планете.

Minval.az