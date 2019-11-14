Россия является стратегической проблемой для европейских стран, заявил покидающий пост глава Евросовета Дональд Туск.

По его словам, за годы своей работы он неоднократно доказывал коллегам, что партнерских отношениях с РФ говорить не приходится.

Он подчеркнул правильность жесткой позиции по отношению к «агрессивной политике» Кремля, которая выражалась во введении санкций.

«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», — цитирует Туска газет The Financial Times.

Говоря об итогам работы во главе Евросовета, он назвал своей целью сохранение единства ЕС на фоне грядущего Brexit и проблем на восточных границах.

Minval.az