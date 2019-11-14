В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Самая высокая забота о детях-диабетиках», лица до 18 лет, страдающие сахарным диабетом, будут обеспечиваться по всей стране инсулином и шприцами-карандашами, сообщает Trend.
В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Самая высокая забота о детях-диабетиках», лица до 18 лет, страдающие сахарным диабетом, будут обеспечиваться по всей стране инсулином и шприцами-карандашами, сообщает Trend.
Дата: 2019/11/14 11:30
Раздел: Мир
Просмотров:
40
Охранник магазина одежды в Лондоне поймал школьниц на краже и устроил самосуд, изнасиловав их.
Россия является стратегической проблемой для европейских стран, заявил покидающий пост глава Евросовета Дональд Туск.
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что готов вернуться в страну. Соответствующий пост появился в Twitter, сообщает Лента.ру.
Удастся ли Трампу сохранить единство Североатлантического альянса?
Президент Турции Тайип Эрдоган снова потребовал от США выдачи Фетуллаха Гюлена.
В столице Швеции задержан иранец, которого заподозрили в совершенных в 1988 года казнях оппозиционеров на родине.
В отношении арестованных избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 6 месяцев
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о готовности приобрести
Сотрудники американской корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, удалили в ней с апреля по сентябрь текущего