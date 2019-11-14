В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Самая высокая забота о детях-диабетиках», лица до 18 лет, страдающие сахарным диабетом, будут обеспечиваться по всей стране инсулином и шприцами-карандашами, сообщает Trend.

Minval.az