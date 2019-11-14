Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Речь идет о первом эпизоде третьего сезона, получившем название «Совершенно безумный папа». Серия вышла в эфир в сентябре 1991 года. Ее сценарий был написан специально для Майкла Джексона, который выступил приглашенной звездой шоу. Певец озвучил Леона Комповски, белого пациента психбольницы, считающего, что он — Майкл Джексон.

Компания Disney никак не прокомментировала многочисленные запросы журналистов по поводу отсутствия серии в библиотеке сервиса. Предположительно, ее не включили в сборник из-за недавнего скандала, связанного с Майклом Джексоном. Ранее эпизод исключили из эфира американских телеканалов и других стриминговых платформ.

Minval.az