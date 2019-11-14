Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что готов вернуться в страну. Соответствующий пост появился в Twitter, сообщает Лента.ру.

«Если я смогу своим присутствием внести свой вклад в мирное решение [конфликта], которое остановит насилие и спасет жизни, я сделаю это для моей дорогой Боливии», — написал экс-глава государства. При этом в другом посте он обвинил США в перевороте и заговоре, которые повлекли за собой смерти. Кроме того, Моралес попросил ООН и Папу Римского помочь стране разрешить конфликт.

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