Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке назвали опасность позднего ужина для здоровья.
Согласно проведенному исследованию, ужин после 18.00 может привести к проблемам ЖКТ и сердца.
Отмечается, что женщины, потреблявшие еду после 18.00, имели худший уровень сахара в крови, также у них наблюдались проблемы с сердцем, лишний вес и повышенное давление.
Как пояснили диетологи, организм не справляется с получаемыми вечером калориями.
Медики рекомендовали включить в распорядок дня прогулки и занятия спортом и постараться избегать вечерних перекусов.