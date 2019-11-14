Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что он лично вернул американскому коллеге Дональду Трампу его письма, в том числе то, которое содержало призыв «не быть дураком». Об этом он сообщил на совместной с Трампом пресс-конференции по итогам переговоров.

«Эти письма я сегодня вернул господину президенту. Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что этот террорист Абди Шахин [командующий СДС Мазлюм Кобани] был собеседником такой страны, как Америка. Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан», — подчеркнул Эрдоган.

В середине октября СМИ США опубликовали датированное 9 октября послание, которое Трамп отправил Эрдогану. Американский лидер в нем предлагал Анкаре заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики.

«Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду», — отмечал Трамп.

Американский лидер призывал Эрдогана «не быть крутым парнем» и «не быть дураком», а также сообщал о намерении в скором времени позвонить ему. В нем Трамп также сообщил, что командующий вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Абди выразил готовность провести переговоры с Эрдоганом.

Minval.az