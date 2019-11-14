Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) в среду заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюцию, признающую так называемый «геноцид армян» в Османской империи, после встречи в Белом доме с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом законодатель сообщил на заседании Сената, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

«Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать», — пояснил он свое решение.

Грэм заявил об этом через пару часов после встречи с Эрдоганом в Белом доме. «Я только что встретился с президентом Эрдоганом и президентом [США Дональдом] Трампом и обсудил с ними проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Сирии, военное вторжения со стороны Турции. Я надеюсь, что Турция и Армения смогут объединиться и решить эту проблему», — подчеркнул Грэм. Он добавил, что выступает против данной резолюции «не из-за прошлого, а из-за будущего».

По принятым в верхней палате Конгресса правилам, любой сенатор может запросить согласия на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции, а также может и заблокировать законодательную инициативу.

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