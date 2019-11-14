Дикий кабан в лесу на востоке Тосканы, Италия, уничтожил запасы кокаина суммарной стоимостью 20 тысяч евро.

Как передает «Газета.Ru», в Тоскане, недалеко от города Монтепульчано, животное раскопало тайник наркоторговцев, нарушив целостность упаковки, после чего разнесло наркотик по лесу.

Об инциденте стало известно при задержании подозреваемых в незаконном сбыте наркотических веществ. Один из них пожаловался на ущерб, причиненный кабаном.

По версии следствия, партия кокаина была доставлена из итальянского города Перуджа, после чего продавалась в городе Ареццо.

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