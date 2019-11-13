Иранские специалисты располагают всем необходимым, чтобы, если это потребуется, обогащать уран до уровня в 20% в Фордо, сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на «Мехр».

Специалисты заверили, что работа центрифуг по обогащению урана проходит без перебоев, а в дальнейшем на Фордо планируется доставить дополнительные центрифуги.

«Вся работа в Фордо проводится иранскими экспертами. Единственное исключение — это сотрудничество с Россией по стабильным изотопам», — заявил директор Фордо. Он пояснил, что данное направление «требует гораздо более глубоких знаний, а у нас нет опыта работы в данной сфере».

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