Президенты Турции и США провели в Белом доме переговоры в узком формате.

Как передает «Анадолу», встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома продолжалась 1 час 15 минут.

На встрече присутствовали супруги президентов, а также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Роберт Чарльз О’Брайен.

В настоящее время Эрдоган и Трамп принимают участие в рабочем обеде с участием делегаций, после чего состоится совместная пресс-конференция.

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В Вашингтоне началась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает «Анадолу», главу турецкого государства и его супругу Эмине Эрдоган в Белом доме встречали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелани Трамп.

Американский лидер, предваряя переговоры, напомнил, что уже долгое время поддерживает дружественные контакты с президентом Турции.

Глава Белого дома сообщил, что сегодня ему представилась возможность обсудить с Эрдоганом вопрос поставок российских ЗРК С-400 в Турцию, а также тему реализации программы самолетов пятого поколения F-35.

Президент США поблагодарил турецкого коллегу за «договоренность по ситуации на сирийско-турецкой границе», и дал высокую оценку вкладу Анкары в борьбу с террористами ИГ

Трамп отметил, что США оставили (в Сирии) лишь ограниченное число военных для безопасности нефтеносных районов.

«Мы с первого дня является друзьями и хорошо друг друга понимаем. Встреча с вами (Эрдоганом) большая честь для нас», — сказал президент США.

Трамп заявил также о готовности к увеличению товарооборота с Турцией на 100 млрд долларов. «На сегодняшний день товарооборот между США и Турцией составляет 20 миллиардов долларов. Уверен, что мы может довести этот показатель до уровня в 120 миллиардов долларов в год», — сказал Трамп.

Эрдоган в свою очередь пообещал, что прокомментирует все вопросы на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

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