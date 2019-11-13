В мексиканском городе Санта-Мария-Колотепек, штат Оахака, двухметровый крокодил напал на уснувшего на пляже рыбака. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Mexico News Daily.

65-летний Амадео Баррера (Amadeo Barrera) дремал на пляже Бока Барра, когда на него напал крокодил. Мужчине удалось отбиться от агрессивной рептилии и добраться до парамедиков. Пострадавшего отправили в больницу города Пуэрто-Эскондидо, предварительно обработав ему раны.

В результате нападения у Барреры остались раны на руке, ноге и голове. Его состояние оценили как стабильное.

Глава гражданской обороны штата Гелиодоро Диас (Heliodoro Díaz) отметил, что крокодил напал на рыбака вдали от своего места обитания. Инцидент произошел на пляже, где река Колотепек впадает в Тихий океан, а рептилии редко появляются возле устьев реки.

Местные жители опасаются, что из-за повышенного уровня воды в реках, ручьях и лагунах крокодилы могут мигрировать и представлять угрозу животным и людям. Муниципальные власти попросили агентство по охране окружающей среды Profepa подтвердить, что рептилии не переселились ближе к населенным пунктам.

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