К 2025 году США опередят Россию в добыче нефти и газа. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства World Energy Outlook, передает РИА Новости.

При этом США столь активно разрабатывают сланцевые залежи углеводородов, что к указанному сроку добыча трудноизвлекаемых нефти и газа в США превысит традиционную добычу в России.

Эксперты агентства подсчитали, что к 2030 году на долю США придется 85 процентов прироста мировой добычи нефти, а также 30 процентов прироста добычи газа. Это позволит США закрепиться на лидирующих позициях экспортера углеводородов.

В МЭА уточнили, что американские сланцевые нефть и газ заставят Россию и ОПЕК значительно снизить добычу, и рекомендовали странам-экспортерам усилить диверсификацию экономик.

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