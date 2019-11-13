Меган Маркл и принц Гарри продолжают ссориться с королевским семейством. На днях стало известно, что Меган и Гарри решили проигнорировать приглашение Елизаветы провести Рождество в ее поместье. Вместо того, чтобы по традиции встретить праздник вместе с другими членами королевского семейства, они намерены провести его в Калифорнии.

Об этом, согласно информации издания «7Дней», сообщила королевский биограф Ингрид Сьюард, получившая информацию от источника при королевском дворе.

Все началось с того, что как уже сообщалось ранее, Гарри и Меган попросили у Елизаветы отпустить их на довольно продолжительные «каникулы» — на шесть недель, освободив их на это время от обязанностей члена королевского семейства. Говорят, королева, которая еще до этого была рассержена на внука и его супругу за их интервью, которое они дали в рамках документального фильма, не отказала им в их просьбе. Но заметила при этом, что «если они будут вести себя так и дальше, то они могут вообще не возвращаться».

Первоначально планировалось, что их поездка в США и Канаду завершится до Рождества, которое они проведут в королевском Сэндрингеме. Но теперь Меган и Гарри передумали: они решили, что встретят с мамой Маркл — Дорией — не только День благодарения, но и само Рождество! Они, якобы, оправдали это тем, что для их малыша Арчи в королевском поместье, куда соберется множество гостей, будет слишком шумно и суетливо. Что, конечно, звучит не слишком убедительно. Ведь в Сэндрингеме достаточно места, и Арчи вполне могли обеспечить комфортные для него условия проживания. Поэтому, как утверждает информатор Ингрид Сьюард, королева была глубоко обижена решением Гарри и Меган. Заметим, что за свою жизнь, Гарри лишь однажды позволил себе пропустить семейный праздник в поместье Елизаветы — в 2012-м, когда он находился на армейской службе в Афганистане… Поэтому у королевы сеть все основания отнести его решение на счет дурного влияния Меган.

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