Boeing Co. лишилась заказов на поставку примерно 200 самолетов 737 MAX в этом году на фоне банкротств авиакомпаний и отказов клиентов от планов покупки этих лайнеров в пользу других моделей американского авиастроительного концерна, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Хотя, по данным Boeing, у компании не было случаев отмены заказов, напрямую связанных с приостановкой полетов 737 MAX во всем мире, портфель заказов Boeing в прошлом месяце сократился еще на 18 самолетов, после того как два клиента изменили ранее сделанные заказы. В настоящее время у Boeing остается еще 4525 невыполненных заказов на 737 MAX.

Американская Air Lease Corp., одна из крупнейших в мире авиационных лизинговых компаний, в октябре отказалась от планов приобрести 15 лайнеров 737 MAX, заказав вместо этого пять самолетов 787 Dreamliner, свидетельствуют данные Boeing о заказах и поставках. Другой клиент, имя которого не называется, в том же месяце аннулировал заказ на три самолета 737 MAX в пользу двух самолетов модели 777.

Кроме того, банкротство индийской Jet Airways Ltd. лишило Boeing заказа на 125 воздушных судов в сентябре.

Авиаперевозчики и лизинговые компании зачастую вынуждены платить штраф в случае отмены заказа, однако клиенты Boeing требуют от концерна компенсаций за простой самолетов 737 MAX. Компания зарезервировала $6,1 млрд, которые она рассчитывает выплатить заказчикам в ближайшие несколько лет в виде денежных средств, скидок или услуг.

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