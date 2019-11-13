Режиссер Элизабет Бэнкс рассказала, что в обновленной версии фильма «Ангелы Чарли» героиня Сабина Уилсон, роль которой исполнит Кристен Стюарт, будет лесбиянкой, сообщает издание PrideSource.

«Персонаж Кристен — определенно лесбиянка. То есть она хотела быть лесбиянкой в картине, и я согласилась», — рассказала она. Бэнкс пояснила, что ей интересно работать над проектом, в котором одну из ведущих ролей исполняет квир-персона. По ее мнению, это позволяет сделать новых «Ангелов Чарли» современными и говорящими с аудиторией на одном языке. При этом режиссер подчеркнула, что введение подобных персонажей кажется для нее естественным явлением.

Бэнкс также рассказала, что сама придумала идею с прической Сабины Уилсон. В начале картины ее можно увидеть в женственном образе с длинными светлыми локонами, однако позже зрители узнают, что это парик. Большую часть фильма Кристен Стюарт появляется на экране с короткой стрижкой.

Ранее в ноябре Стюарт призналась, что готова сделать предложение своей девушке сценаристке Дилан Мейер. Она пояснила, что знакома со своей возлюбленной уже около шести лет, однако встречаться они начали недавно.

Актриса также рассказывала, что ради карьеры в кино от нее требовали скрывать, что она бисексуалка. «Мне прямо говорили: «Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать на публике за руку со своей девушкой, то, может быть, снимешься в фильме Marvel»», — вспоминала звезда. Она не уточняла, от кого поступали такие требования.

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