Журнал People присвоил певцу Джону Ледженду звание «самого сексуального из ныне живущих мужчин».

Как передает Лента.ру, артист заявил в интервью изданию, что это одновременно волнует и пугает его.

«Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула», — пожаловался Ледженд.

Супруга артиста Кристин Тейген посвятила серию твитов новому званию своего мужа. Она обновила информацию о своем Twitter-аккаунте, написав, что «спит с самым сексуальным из ныне живущих мужчин», пообещала сделать кружку с этим титулом и сообщила подписчикам, что самый сексуальный из ныне живущих мужчин только что сделал ей сэндвич с беконом.

Джон Ледженд (настоящее имя Джон Роджер Стивенс) — 40-летний певец, актер и автор песен, обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». В его дискографии шесть студийных сольных альбомов. Последняя пластинка, A Legendary Christmas, вышла в 2016 году. Ледженд также снялся в мюзикле «Ла-Ла Ленд» и появился в сериалах «Мастер не на все руки» и «Подземка».

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