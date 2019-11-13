Стратегические учения «Гром-2019» продемонстрировали неготовность России к ядерному столкновению с США, сообщает Варшавский институт (Польша).

В польском аналитическом центре полагают, что «ядерный арсенал России до сих пор не достиг ожидаемого уровня». Причиной подобных заявлений со стороны Варшавского института стал невыпуск ракеты АПЛ К-44 «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар».

Данный инцидент, уверены в центре, показывает, что «в российской ядерной триаде не все работает должным образом», в результате чего Кремль будет настаивать на еще скорейшей модернизации оружия.

В ноябре в ходе учений стратегических ядерных сил К-44 «Рязань» произвела лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально.

Minval.az