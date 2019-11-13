Два человека, подозреваемых в подготовке терактов с использованием взрывчатки, задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), говорится в сообщении ведомства.

По данным ABW, задержанные «намеревались подготовить нападение с использованием оружия и взрывчатых веществ в отношении лиц исламского вероисповедания, проживающих в Польше».

Судя по собранным доказательствам, подозреваемые брали пример с «терактов, совершенным Андерсом Брейвиком в Норвегии и Брентоном Таррантом в Новой Зеландии».

В ходе обысков было изъято большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, отмечает ABW. Агенты также изъяли восемь флаконов с токсичным химическим веществом и 170 публикаций об изготовлении взрывчатых веществ.

Отмечается, что задержанные ранее попадали в поле зрения спецслужб в рамках расследования планируемого нападения на парламент Польши.

Minval.az