В китайском городе Харбин мужчина на протяжении 20 лет жил с вросшим зубом в носу и даже не подозревал об этом.

Отмечается, что Чжан Биньшэн обратился к врачам в начале ноября. Он пожаловался, что последние три месяца страдает от заложенности носа и проблем с дыханием, а также плохо спит по ночам. Медики провели рентгеноскопию и обнаружили в носовой полости пациента подозрительный сгусток. Им оказался обычный зуб.

Выяснилось, что в 1999 году, когда больному было 10 лет, он упал с третьего этажа торгового центра и лишился двух зубов. Но один из них попал в нос и прижился там, передает онлайн-издание «Korrespondent.net».

Накануне хирурги провели мужчине получасовую операцию и удалили из его носа сантиметровый зуб. Сейчас он чувствует себя заметно лучше.



Minval.az