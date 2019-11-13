В Турции 11 ноября был установлен новый мировой рекорд по количеству саженцев деревьев, высаженных за час.

Как передает «Анадолу», в этот день в провинции Чорум за час было высажено 303150 саженцев, что зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что предыдущий рекорд принадлежал Индонезии, где за час было высажено 232647 саженцев.

По его словам, в Национальный день посадки деревьев Турция побила этот рекорд в Чоруме.

«Представитель Книги рекордов Гиннесса Субаши Гемиджи зафиксировал мировой рекорд по количеству саженцев деревьев (303150), высаженных за час. Рекорд принадлежит Министерству сельского и лесного хозяйства Турции», — сказал Пакдемирли.

По его словам, Турция готовилась к этому мероприятию несколько месяцев, а в целом за Национальный день посадки деревьев в стране было высажено 11 миллионов саженцев.

Пакдемирли поблагодарил сограждан за поддержку экологической инициативы.

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