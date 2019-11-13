Соединенные Штаты не собираются отказываться от сотрудничества с сирийскими курдами, несмотря на требования Турции.

Как передает ТАСС, об этом заявила в пятницу на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

«Что касается отношений с нашими курдскими партнерами в регионе, то, конечно же, они сохраняются. У президента были абсолютно публичные переговоры с главой СДС [коалиции «Силы демократической Сирии»] Мазлумом [Кобани], у нас нет намерения завершать это сотрудничество», — сказала она.

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