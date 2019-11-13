Один из самых привлекательных для туристов город Италии — Венеция оказалась почти полностью затоплена водой из-за сильных ливней, обрушившихся на регион. Об этом сообщает ANSA.

По данным журналистов, уровень воды в городе поднялся до практически рекордных 187 сантиметров, притом что критической считается отметка в 130 сантиметров. Самое же серьёзное повышение уровня воды было зафиксировано здесь в 1966 году: 194 сантиметра.

— На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать, — заявил жителям мэр города Луиджи Бруньяро на фоне сообщений о том, что власти готовы объявить чрезвычайное положение.

Сообщается, что под ударом стихии также оказались другие города Италии, больше остальных пострадали южные провинции страны. Так, в городе Матера сильнейшие порывы африканского ветра сирокко скоростью до 100 км/ч ломали деревья и рушили линии электропередачи, принося с собой тонны воды.

Minval.az