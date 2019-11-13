Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов и «обходной путь» разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских ЗРК С-400, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

Источники издания заявляют, что подобные предложения американского лидера по улучшению отношений между США и Турцией содержатся в письме, направленном турецкому президенту на прошлой неделе.

По оценке газеты, предложения Трампа, вероятно, «приведут в ярость» по меньшей мере часть законодателей в палате представителей США, которые в прошлом месяце поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.

Minval.az