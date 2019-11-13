Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом в США.

В аэропорту Вашингтона главу турецкого государства встречали посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч, постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу, генеральный директор протокола администрации США Кэм Хендерсон и другие официальные лица.

«Анадолу» отмечает, что президента Турции в ходе поездки сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Рухсар Пекджан, заместитель председателя Партии справедливости и развития Махир Унал, пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Ибрагим Калын.

Minval.az