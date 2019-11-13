Ученые Копенгагенского университета показали, что ураганы стали более разрушительными, начиная с 1990 года, а самые мощные начали появляться в три раза чаще, чем в начале XX века. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на EurekAlert!.

Исследователи рассчитали силу ураганов по разрушительным последствиям, учитывая такие факторы, как увеличение плотности населения, рост благосостояния, инфляция и стоимость инфраструктуры. Для нормализации финансовых потерь от современных и прошлых ураганов они ввели показатель площади полного уничтожения, которая эквивалентна экономическому ущербу.

Оказалось, что увеличение разрушительной силы ураганов явно связано с изменением климата, а не с социально-экономическими факторами. Погодные явления стали более опасными на восточном и западном побережье США, что соответствует климатическим моделям. В будущем угроза станет еще сильнее.

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