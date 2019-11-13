Эмбер Херд попала в незавидную ситуацию: ее могут уволить из проекта, на который она возлагала такие большие ожидания. Речь идет о второй части успешной франшизы «Аквамен», первый фильм которой зрители увидели в прошлом году. Ведь первое кино собрало в прокате больше миллиарда долларов, да и сама актриса получила очень неплохой гонорар. Она надеялась, что вторая часть франшизы принесет ей еще больше денег и славы.

Увы, существует достаточно высокая вероятность того, что 33-летняя актриса этой работы не получит. А все из-за Джонни Деппа, фанаты которого собирают подписи под петицией с требованием убрать ее из проекта. Причем, под этой петицией собрано в Сети уже больше 34 тысяч подписей. Фанаты ждут, пока эта цифра достигнет 35 тысяч, после чего она будет официально передана в Warner Bros— компанию ответственную за производство франшизы.

Как пишет «7Дней», основанием для требования фанатов стал очередной поворот в деле Херд и Деппа. Речь идет о том, что теперь уже не Эмбер обвиняет Деппа в домашнем насилии, а это он утверждает, что пострадал от ее побоев и причиненных ему травм. Так, Джонни, в частности заявил, будто она била его по лицу, а однажды отсекла ему палец разбитой бутылкой из-под водки. Кроме того, актер требует со своей бывшей жены 50 миллионов за «развернутую против него компанию клеветы».

Кто из них говорит правду, сказать трудно. Эта история все тянется и тянется — с 2016-го года, когда они развелись… Так, недавно Херд потребовала подвергнуть Деппа психиатрической экспертизе и хочет, чтобы в суде были обнародованы записи об алкоголизме Джонни и употреблении им наркотиков.

Что же касается шансов Эмбер потерять работу, то сейчас повторятся история, которая имела место некоторое время назад — только «с противоположным знаком». Херд того и гляди настигнет «бумеранг», запущенный ранее ее фанатами. Ведь год назад они собирали подписи под петицией с требованием отстранить Деппа от очень нужной ему роли роли (в спин-оффе «Гарри Поттра» — «Фантастические твари»). Что, скорее всего, и произошло бы, если бы не вмешалась лично Джоан Роулинг, которая в качестве творца франшизы смогла отстоять Джонни.

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