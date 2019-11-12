Президент США Дональд Трамп принял решение продлить с 14 ноября на один год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против этой страны. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном во вторник пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что «отношения (США) с Ираном пока не нормализованы», а «процесс выполнения двусторонних соглашений от 19 января 1981 года все еще находится в стадии реализации». Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

«По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные в тот день меры с целью противодействия этому чрезвычайному положению должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2019 года», — отмечается в документе. «Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год», — добавил президент.

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