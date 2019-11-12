Рула Халаф, проработавшая в Financial Times 24 года, сменит Лайонела Барбера на посту главного редактора, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание.

Барбер, руководивший газетой почти 15 лет, покинет пост в начале следующего года. Его преемница Рула Халаф пришла в издание в 1995 году на пост корреспондента из Северной Африки, а в 2016 была назначена заместителем главного редактора. Она курирует ряд проектов издания, возглавляет сеть из более чем 100 зарубежных корреспондентов и принимает активное участие в инициативах, направленных на увеличение числа женщин среди читателей и сотрудников газеты.

Цунео Кита, глава медиакомпании Nikkei, владеющей Financial Times, выразил уверенность в профессионализме Халаф и ее способности продолжать миссию газеты, заключающуюся в предоставлении аудитории качественной журналистики.

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