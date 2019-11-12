Палестинцы и Израиль должны стремиться к деэскалации с целью защиты мирного населения, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«Быстрая и полная деэскалация необходима сейчас для защиты жизни и безопасности палестинского и израильского гражданского населения», — приводит «Интерфакс» текст коммюнике, распространенного в Брюсселе в связи с ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Согласно документу, во вторник утром Израиль провел «операцию, направленную против высокопоставленного лидера палестинской группировки «Исламский джихад». В ответ на это были выпущены ракеты из Газы по южному и центральному Израилю.

«Стрельба ракетами по гражданскому населению абсолютно недопустима, и должна быть немедленно прекращена», — подчеркивается в заявлении представителя ЕВС, который подтвердил поддержку ЕС усилий Египта по урегулированию ситуации.

«Как постоянно повторял ЕС, только политическое решение может положить конец этим продолжающимся циклам насилия», — говорится в коммюнике ЕВС.

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