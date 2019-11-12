Серена Уильямс, как известно, уже много лет является одной из лучших подруг 38-летней Меган Маркл. Они дружат еще с тех времен, когда Меган была актрисой — точнее, еще в 2010-го года. Недаром в свое время она стала гостьей свадьбы Маркл с принцем Гарри и удостоилась чести одной из первых увидеть новорожденного сына Меган.

Рассказывая о своей дружбе с Маркл, в недавнем интервью, которая она дала журналисту из издания Access Hollywood, 38-летняя теннисистка сообщила неожиданный факт, раскрыв секрет герцогини. Как оказалось, Меган напрасно критиковали за то, что в сентябре этого года она улетела на теннисный турнире в Нью-Йорке, оставив в Британии своего в то время еще совсем маленького сына Арчи. На самом деле, все было совсем не так. Серена сообщила, что Меган тайно брала с собой 4х месячного Арчи на финал US Open. Им пришлось лететь по 11 часов в один конец, чтобы поддержать Серену. На что Уильямс заметила: «Наверно, я бы так не смогла». Впрочем, возможно Маркл мудро поступила, утаив свое путешествие в Америку с младенцем. Ведь учитывая длительность и трудность перелета, герцогине могло достаться и за то, что она «потащила» с собой малыша в такую даль — только ради того, чтобы поприсутствовать на матче с участием своей подруги.

Как пишет издание «7Дней», в том же интервью Уильямс прокомментировала недавнее признание Меган о том, как ей тяжело дается перестройка своей жизни под королевские стандарты. В документальном фильме Маркл со слезами на глазах рассказала журналисту, что с ней «далеко не все в порядке», что с тех пор, как она стала женой принца Гарри, она живет в состоянии постоянного стресса в результате несправедливого отношения к ней прессы. Серена оказалась одной одна из тех, кто поддержал герцогиню. «Немногие так тяжело переносят внимание СМИ, как она» — посочувствовала подруге Уильямс. При этом Серена заявила: она уверена, что Меган справится, в конце концов, со всеми трудностями. «Я думаю, что она самый сильный человек, которого я знаю, и самый милый». «Неважно, чем она занимается, она всегда находит время, чтобы уделить его мне, если я в этом нуждаюсь. Она просто замечательная» — не скрывает своего восхищения Серена.

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