Армия обороны Израиля сообщила в твиттере, что израильские ВВС нанесли несколько ударов по домам высокопоставленных участников организации «Исламский джихад». По их сообщениям, в Cекторе Газа был убит глава «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на брифинге 12 ноября заявил, что правительство и армия Израиля единогласно приняли решение о ликвидации Бахи Абу аль-Аты 10 дней назад.

Группировка «Исламский джихад Палестины» ставит своей целью уничтожение Израиля, в Израиле, Евросоюзе, США и нескольких других странах она признана террористической. Министерство иностранных дел Израиля считает, что Иран финансирует «Исламский джихад».

Сразу же после сообщений о ликвидации лидера «Исламского джихада» из Сектора Газа начались ракетные удары по территории Израиля. По сообщениям израильских военных, было выпущено около 150 ракет, около 60 из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол».

Minval.az