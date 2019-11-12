Ученые-геологи из Италии и Америки установили реальный возраст реки Нил. Об этом говорится в научном журнале Nature Geoscience.

Специалисты обнаружили свидетельства того, что Нил такой, как есть сейчас, сформировался больше 30 млн лет. Ранее ученые считали, что возраст русла, по которому течет река около 6 млн лет.

Ученые предположили, что такая стабильность русла реки обусловлена особой структурой земной мантии на территории северо-восточной части Африки.

Дренажная система реки, акватория, а также очертания Нила фактически не менялись на протяжении последних 30 млн лет.

Minval.az