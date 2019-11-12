12 ноября израильские военные сообщили о 50 ракетах, выпущенных из сектора Газа после удара ВВС Израиля по командирам «Исламского джихада», в результате которого один из них погиб. 20 ракет перехватила израильская система ПВО «Железный купол», однако некоторые из них попали на дороги и в дома жителей городов. На видео запечатлен момент поражения ракетой, выпущенной из сектора Газа, автострады в районе израильского населенного пункта Ган-Явне. В это время по трассе ехали автомобили, к счастью, ракета в них не попала.

Minval.az