«Мы должны понять, что со стороны великих держав, в том числе и России, не можем ожидать справедливых шагов для урегулирования карабахского конфликта. Единственный путь решения вопроса – это усиление нашей военной мощи, повышение оборонного бюджета страны, изменение нашей стратегии по разрешению данного конфликта. Отныне позиция России стала нам понятнее. И Кремль не сторонник поэтапного урегулирования конфликта, а выступает за то, чтобы было учтено мнение сепаратистов».

Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя заявления главы МИД России Сергея Лаврова, озвученные им в рамках визита в Ереван.

В ходе проведенного совместного брифинга со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном Лавров заявил, что «никакие договоренности не могут быть подписаны без согласия народа Нагорного Карабаха».

По словам Э.Шахиноглу, Азербайджан не может отказаться от переговорного процесса:

«Но мы обязаны дать понять всем, в том числе и России, что такое развитие событий не отвечает нашим интересам. Если мы будем готовы к отказу от переговоров, то должны дать ультиматум Армении и озвучить сроки — три-шесть месяцев. Если они предпримут определенные шаги, то мы приступим к мирному урегулированию. В противном случае, мы уже можем отказаться от переговорного процесса, и начинаем действовать самостоятельно», — добавил он.

При этом эксперт отметил, что давно с институтской скамьи интересуется вопросами, связанными с урегулированием данного конфликта, неоднократно принимал участие в ходе встреч с армянскими экспертами, дважды посещал Армению:

«Иного пути урегулирования, кроме военного, нет. Однако апрельские события 2016 года доказали, что более четырех дней нам не позволили воевать. Со стороны России на нас было оказано открытое давление. Мы можем усилить давление на Ереван, проводя военные операции, аналогичные тем, которые были проведены в нахчыванском и газахском направлениях. Нужно продолжить данную стратегию», — отметил эксперт.

Комментируя заявление главы МИД Азербайджана, в котором Эльмар Мамедъяров

упомянул о том, что есть прогресс в переговорах с Арменией, политолог напомнил, что буквально за день до этого министр посетовал на то, что позитивных шагов в этом вопросе от премьер-министра Армении в Азербайджане не ожидают.

«Проходит день, Мамедъяров заявляет о том, что прогресс есть. Хотя при этом добавил сакраментальную фразу: «только на словах». Этот момент для меня непонятен. Что именно имел в виду наш министр? Возможно, он заявил это до прибытия Лаврова в Ереван. Хотя накануне в интервью агентству «Медиамакс» Лавров говорил, что «без участия Нагорного Карабаха» вопрос нельзя будет решить, а будучи в Ереване, глава МИД России использовал формулировку «народ Нагорного Карабаха».

Оказалось, что и сам Лавров, и в самом Кремле, мыслят так же, как и карабахские сепаратисты.

На вопрос корреспондента Minval.az о том, как же можно урегулировать конфликт, эксперт ответил, что действовать следует поэтапно:

«Во-первых, армяне должны освободить районы вокруг Нагорного Карабаха, и азербайджанцы должны возвратиться в свои дома.

Затем мы должны приступить к переговорам, касательно не самого референдума, а статуса Карабаха. А референдум может быть проведен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Мы можем пойти только на эту уступку.

А что говорят карабахские сепаратисты? Они говорят, мол, можем освободить районы вне Карабаха и «принять» возвращение азербайджанцев. Но в соглашении обязательно должен быть указан срок проведения референдума касательно статуса Карабаха. Кроме того, я всегда говорил: у нас порой ошибочно считают, что имеется в виду участие в референдуме всех вынужденных переселенцев. Нет, по мнению армян, в референдуме могут принять участие только те азербайджанцы, которые возвратятся в Нагорный Карабах. Понятно, что любой «результат» такого референдума будет против нас. А сейчас выясняется, что Кремль поддерживает такую позицию армян. И как после этого можно говорить о подвижках в переговорном процессе?», — добавил Э.Шахиноглу.

Что должен в этом случае предпринять официальный Баку? Эльхан Шахиноглу напомнил, что «Россия — самый главный игрок в регионе». «И мы прекрасно знаем, что если Москва решит урегулировать конфликт по справедливости, то она в состоянии это сделать, ибо у Москвы есть все рычаги давления на Ереван, который находится под ее полным контролем. Границы Армении с Турцией и Ираном охраняют российские военнослужащие. На территории Армении расположена российская военная база. Москва снабжает республику газом по сниженной цене, большая часть крупных предприятий принадлежит российским кампаниям.

Россия имеет огромное влияние на Армению. И если Москва пожелает, она может добиться справедливого урегулирования. Но мы видим, что сложившийся статус-кво не является помехой интересам Москвы. В России существуют силы, считающие, что при сложившейся ситуации они могут влиять на Баку и Ереван.

И когда Лавров говорит о том, что нужно учесть мнение «народа Нагорного Карабаха», это говорит о том, что мы уже не можем надеяться на справедливое отношение России в этом вопросе. Но в тоже время мы не можем отказаться и от услуг МГ ОБСЕ. Хотя понимаем, что их деятельность не продуктивна, все их визиты не более чем «турпоездка», и за 25 лет мы не продвинулись ни на шаг к урегулированию. Но все ровно, мы не можем отказаться от услуг МГ ОБСЕ. Так как это означает, что мы приступаем к военным действиям. Если мы готовы политически, экономически, и в военном отношении, то можно пойти на этот шаг. Я не думаю, что мы не готовы к этому», – подчеркнул Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az