Международная экологическая организация Greenpeace направила к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой запретить изготовление одноразового пластика, в том числе пакетов-майек, ватных палочек и трубочек для напитков. Об этом сообщается на сайте организации.

«Необходимо принять срочные меры по сокращению и предотвращению загрязнения территории РФ одноразовыми товарами», — говорится в сообщении.

Специалисты предлагают в первую очередь запретить оборот, производство, реализацию и использование одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, упаковки немедицинского назначения.

Среди таких товаров пищевые контейнеры, ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки, пластиковые палочки для воздушных шаров, а также конфет.

«Просим Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации… внести указанные в настоящем письме предложения.. в правительство Российской Федерации», — отмечается в тексте.

Minval.az