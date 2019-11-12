Аргентина попросила Азербайджан арестовать высокопоставленного советника верховного лидера Ирана в связи со взрывом в 1994 году еврейского центра AMIA в Буэнос-Айресе.

Али Акбар Велаяти должен был принять участие во втором саммите религиозных лидеров мира в столице Азербайджана Баку, который состоится 14-15 ноября. Велаяти, который был министром иностранных дел Ирана во время теракта и был причастен к организации взрыва, теперь является советником аятоллы Али Хаменеи по международным делам. В соответствии с действующим законодательством Аргентины обвиняемый должен иметь возможность защищать себя перед судом.

Министр иностранных дел Аргентины 8 ноября вызвал посла Азербайджана в Буэнос-Айресе и, выразив «глубокую обеспокоенность» правительства Аргентины по поводу присутствия Велаяти в Баку, и попросил Азербайджан сотрудничать «с целью проведения задержания в целях экстрадиции».

Считается, что Иран также стоит за взрывом автомобиля 1992 года, в результате которого было разрушено посольство Израиля в Буэнос-Айресе, убито 29 и ранено 242 человека. Иранцы с 2007 года входят в список самых разыскиваемых преступников Интерпола в связи с этим взрывом. Среди них Мохсен Раббани, мулла и бывший культурный атташе. Раббани считается ведущей фигурой в распространении радикального ислама в Латинской Америке. В 2016 году, в преддверии очередной поездки Велаяти, Аргентина обратилась с просьбой о его аресте к Сингапуру и Малайзии, но безуспешно. Два года спустя еще один неудачный запрос был сделан в Россию.

Minval.az