Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс опубликовал в издании Jewish Currents статью, озаглавленную «Как бороться с антисемитизмом». В ней леворадикальный политик обвиняет президента Дональда Трампа в провоцировании нападений на евреев.

втор отмечает, что в 2017 году, когда Трамп пришел к власти, число антисемитских инцидентов в США выросло на треть, и 58% всех преступлений на почве ненависти совершается против евреев. По его мнению, ответственность за них несут сторонники идеологии превосходства белой расы.

Статья приурочена к годовщине нападения на синагогу Tree of Life в Питтсбурге, унесшую жизни 11 человек. Сандерс утверждает, что речи президента помогли вдохновить одну из самых смертоносных атак против евреев во всей истории США.

Политик напомнил, что родился в семье евреев-выходцев из Польши, и его оставшиеся в Европе родственники погибли во время Холокоста. Он упомянул, что в 1963 году работал в киббуце недалеко от Хайфы и назвал создание «демократического дома для еврейского народа огромным достижением.

При этом он выступил против использование обвинений в антисемитизме, чтобы заставить замолчать тех, кто выступает с критикой Израиля. Добавим, что среди них и сам Сандерс, выступавший в поддержку политиков, отвергающих еврейский характер государства и обещавший в случае избрания передать американскую помощь Израилю на нужды Газы.

Minval.az