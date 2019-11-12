Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что переговоры о вступлении его страны в Европейский союз могут «однажды прекратиться».

Об этом турецкий лидер заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в США.

«[ЕС] вводит против нас санкции с 1959 года, нас всегда отвлекали обещаниями, что нас примут [в состав ЕС]. Однако обещания так и не были сдержаны. Вы должны знать, что сегодня Турция — это страна, которая сидит с вами за столом переговоров, но этот стол не привязан к нам, [переговоры] однажды могут закончиться», — сказал президент.

Minval.az