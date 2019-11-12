Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник о намерении провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после двухдневного визита в США.

«Ни Россия, ни США не смогли очистить от террористических организаций [территорий на северо-востоке Сирии] в отведенное время. Мы обсудим эту тему с [хозяином Белого дома Дональдом] Трампом, а после этого, вернувшись [из США], проведем с Путиным телефонные переговоры», — сказал он во время пресс-конференции в аэропорту Анкары перед вылетом в Соединенные Штаты.

Эрдоган также подчеркнул, что США «не смогли полностью выполнить достигнутые договоренности по созданию зоны безопасности» в Сирии.

Minval.az