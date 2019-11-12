Министерство юстиции Гамбии обратилось в Международный суд ООН с обвинением властей Мьянмы в совершении геноцида рохинджа. Более 730 тысяч мусульман рохинджа бежали в соседний Бангладеш после разбития военными Мьянмы в 2017 году. По словам американских следователей военные действия происходили с «геноцидным намерением».

«Цель — заставить Мьянму отвечать за свои действия против собственного народа. Обидно, что наше поколение ничего не делает, пока на их глазах разворачивается геноцид», — цитирует Reuters министра юстиции Гамбии, и.о. генерального прокурора Абубакарра Тамбалду.

Мьянма, в свою очередь, отрицает обвинения в геноциде и заявляет, что ее жестокие действия были направлены на воинствующих сепаратистов в штате Рахин.

Ожидается, что первые слушания состоятся уже в следующем месяце.

Minval.az