Турция депортировала в Данию 28-летнего палестинца с датским подданством Ахмада Салема эль-Хая, участвовавшего в военных действиях в Сирии на стороне террористических формирований. Он уже приземлился в аэропорту Копенгагена в понедельник вечером, где полиция задержала его, сообщает Датское радио.

«Это произошло вопреки нашей воле, и позвольте мне прямо сказать вам: вас не приветствуют в Дании. В случае двойного гражданства у нас теперь есть закон, который позволяет нам забрать ваше датское подданство. В любом случае, прокуратура должна расследовать, можете ли вы быть привлечены к ответственности «, — написала по этому поводу в Facebook премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Судебные слушания по поводу меры пресечения в отношении эль-Хая пройдут во вторник.

Два года эль-Хай провел в турецкой тюрьме, а в последнее время содержался в депортационном центре. В Дании он был объявлен в розыск по подозрению в террористической деятельности. Особую известность ему снискало видео, на котором он вместе с тремя другими боевиками из Дании расстреливает плакаты с фотографиями известных датских политиков, включая члена парламента Насера Хадера и бывшего премьер-министра Андерса Фога Расмуссена. Министерство по делам иностранцев и интеграции в настоящее время рассматривает вопрос об аннулировании датского паспорта боевика.

В Сирию эль-Хай отправился в 2013 году. В 2017 был тяжело ранен, после чего вместе с женой и двумя детьми его тайно переправили в Турцию, однако уже в декабре 2017 его и жену задержали в приграничной деревне Килис. По словам членов семьи, Ахмад Салем эль-Хай давно хотел вернуться в Данию из-за состояния здоровья. По данным издания, датская сторона не проявляла заинтересованности в возвращении боевика на протяжении всего того времени, что он провел в депортационном центре.

Minval.az