В китайской провинции Юньнань мужчина пробрался на территорию детского сада и облил детей едким веществом.

Как передает РИА Новости, в результате инцидента 51 ребенок и трое взрослых получили ожоги.

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.

Полиции удалось разыскать преступника, им оказался 23-летний местный житель.

В правоохранительных органах сообщили, что родители мужчины развелись, когда он был маленький, что привело к психологическим проблемам.

Minval.az