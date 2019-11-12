Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

«МИД Мексики <…> принял решение предоставить политическое убежище господину Эво Моралесу из гуманитарных соображений», — сказал он на пресс-конференции.

«Только что мне звонил президент Эво Моралес, чтобы принять наше предложение. Он официально попросил у нас убежище», — отметил министр.

Как считает мексиканское внешнеполитическое ведомство, «жизнь и здоровье Моралеса находятся под угрозой» в Боливии. «Мы уже обратились в МИД Боливии, чтобы в соответствии с международным нормами Моралесу был гарантирован безопасный проезд», — отметил Эбрард.

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